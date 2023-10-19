В Москве арендаторы сэкономят более 360 млн руб благодаря городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году арендаторы городских зданий в Москве смогут сэкономить более 360 миллионов рублей благодаря программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа работает в Москве с 2012 года. В нее входят здания, которые нуждаются в реставрации или восстановлении. Инвестор может арендовать здание по льготной ставке после проведения необходимых работ.

"Такой возможностью уже пользуются арендаторы 19 объектов культурного наследия. Только за этот год они сэкономят 363,3 миллиона рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по результатам торгов город заключил с инвесторами 31 договор. В центре Москвы располагаются 24 таких объекта, на севере и юго-востоке – по два, на востоке, юге и северо-западе – по одному.

До этого Сергей Собянин сообщил, что по программе в Москве восстанавливают более 40 зданий. С начала действия программы благодаря ей инвесторы сэкономили более 5,5 миллиарда рублей. Присоединиться к ней можно, став участником торгов.

