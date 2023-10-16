Промышленно-строительный комплекс в рамках МаИП построят в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде построят промышленно-строительный комплекс в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Новый производственный комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров возведут в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Для этого город передал застройщику земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год", – передает портал мэра и правительства Москвы его слова.

Заммэра добавил, что инвестор планирует вложить в возведение комплекса 2,25 миллиарда рублей. В ближайшее время можно будет начать строительство первого производственного объекта площадью 21,1 тысячи квадратных метров, на котором ежегодно будут выпускать до 450 тысяч кубических метров материала, необходимого при строительстве жилых зданий. Материалы будут производиться из отечественных компонентов и поставляться на строительные объекты столицы и Подмосковья.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в промышленном комплексе разместится несколько экологичных предприятий по выпуску внедорожных жилых кемперов, фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. На предприятиях смогут работать более 660 человек.

Кроме производственных площадей, на территории первого завода будет находиться лаборатория, кабинет технолога, медицинский пункт и переговорные.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор от города получил четыре земельных участка площадью 17 гектаров. При этом договоры заключены на пять лет, за этот период компания должна полностью построить предприятия.

"Льготная ставка в размере один рубль в год будет действовать на протяжении всего срока действия договоров", – отметил он.

На mos.ru уточнили, что завод по производству газобетонных блоков станет первым масштабным промышленно-строительным комплексом в Зеленограде. Проект комплекса разработан совместно с российским архитектурным бюро, которое принимало участие в строительстве объектов Трехгорной мануфактуры и благоустройстве парка "Патриот".

Фасады здания смонтируют из сэндвич-панелей серого цвета в разной последовательности. Перфорированные навесные панели будут выполнять не только практичную функцию, но и декоративную.

Ранее сообщалось, что в августе Москва передала в аренду инвесторам без торгов более 50 гектаров земли, которые должны использовать для строительства офисов, заводов, образовательных и медицинских инфраструктур в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Отмечается, что общая площадь построек составит более 400 тысяч квадратных метров.