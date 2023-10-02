Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 40 гектаров земли было предоставлено инвесторам для строительства промышленных комплексов и технопарков в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В рамках масштабных инвестиционных проектов будут построены промышленный технопарк и 8 предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции", – отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, статус масштабного инвестиционного проекта предоставляет возможность бизнесу получить в аренду землю без проведения аукциона на срок 5 лет. При этом у города появляются современная инфраструктура и рабочие места.

Собянин рассказал, что на новых предприятиях смогут трудоустроиться порядка 4,5 тысячи человек. В деревне Троицкое ТиНАО на пищевом кластере будет доступно 3,5 тысячи рабочих мест. На этой территории будут выпускать молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи и упаковку. Кроме того, на новых производствах будут применяться современные экотехнологии.

В конце сентября заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 7 тысяч мест трудоустройства появится в столице благодаря программе предоставления участков под строительство производств за один рубль в год.

Он уточнил, что с марта 2022 года Москва предоставила землю 20 инвесторам за рубль в год для создания новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Общая площадь выделенной земли составляет почти 70 гектаров, добавил Ефимов.