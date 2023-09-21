Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в ходе первого после своего вступления в должность мэра заседания президиума правительства Москвы поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в программу было решено включить Инновационный научно-технологический центр при МГУ имени Ломоносова, флагман которого – кластер "Ломоносов" – открыли в начале этого года. Реализацию проекта планируется завершить в 2025 году – к 270-летию МГУ.

Кластер "Ломоносов" представляет из себя десятиэтажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров. В нем организованы коворкинги для студентов и молодых ученых, также там располагаются научные компании.

Кроме того, в программу развития научно-инновационных кластеров включили Национальный космический центр, строящийся на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Здание площадью более 250 тысяч "квадратов" станет одним из крупнейших в мире центров космической отрасли.

18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра столицы РФ после переизбрания на новый срок. Председатель МГИК Ольга Кириллова вручила ему удостоверение об избрании и знак мэра Москвы – медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель города Георгий Победоносец.



Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров