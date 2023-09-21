Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин потребовал от правительства Москвы проиндексировать социальные выплаты в следующем году. Об этом сказано на сайте мэра города.

Это поручение мэр дал на первом после вступления в должность заседании президиума правительства Москвы.

Кроме того, Собянин потребовал также проиндексировать и доплату московским пенсионерам.

"Сумма также изменится со следующего года", – сказано на сайте мэра Москвы.

При этом по итогу заседания было решено внести изменения в государственные программы развития столицы. Обновления произойдут в таких программах, как реконструкция московских поликлиник, реновация жилфонда, "Мой район", "Московское долголетие", развитие метрополитена Москвы и многие другие направления.

Ранее Сергей Собянин дал поручение правительству Москвы о необходимости наращивания масштабов благоустройства городской среды. Особое внимание уделят благоустройству крупных парков города: музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", парка "Сокольники" и Парка Горького. Также запланировано продолжение обновления столичных улиц и объектов, которые включены в программу "Мой район".

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