Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В программу этого года вошло больше 1,6 тысячи территорий. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан", – написал мэр.

Он уточнил, что работы шли во всех административных округах города. В частности, в ЮАО привели в порядок 487 дворов, в ЗАО – 274, в СВАО – 225, в ЮВАО – 153, а в ТиНАО – 82.

По словам градоначальника, москвичи чаще всего просили установить во дворах их домов новые скамейки, улучшить уличное освещение, обновить детские и спортивные площадки.

Ранее Собянин открыл в Москве новый парк. Его создали в пойме реки Жужи и на прилегающих, ранее заброшенных территориях. Там организовали пикниковые зоны, оборудовали детские и спортивные площадки.



Новый парк появился в пойме реки Жужи