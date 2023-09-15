Более 2 тыс новых домовых указателей установили в Москве с начала этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более двух тысяч новых домовых указателей установили в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более двух тысяч новых домовых и свыше 870 городских указателей, свыше трех тысяч информационных щитов. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", – отметил он.

Горожане и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метрополитена, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, больнице, театру, школе или другому объекту.

По словам заммэра, всего в столице установили свыше 13 тысяч новых городских и более 99 тысяч домовых указателей.

Ранее стало известно, что летом 2023 года специалисты завершили нумерацию входов станций метро Москвы. На фасадах разместили 258 табличек. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, благодаря номерным табличкам можно быстрее ориентироваться при перемещении по городу.

До этого стало известно, что в столичном метрополитене установили временную напольную навигацию, которая будет указывать дорогу от станции до речных причалов. В общей сложности в метро поместили более 120 указателей, поделился Ликсутов.

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