Указатели начали обновлять к открытию новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Указатели начали обновлять к открытию новых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"После запуска движения на этом участке москвичи и гости столицы смогут добираться в международный аэропорт Внуково на метро. Сейчас заранее размещаем навигацию с указанием новых станций, чтобы пассажиры привыкли к изменениям", – отметил он.

Названия новых станций заклеили полупрозрачной полосатой лентой, что помогает пассажирам не запутаться и запомнить конечную станцию "Аэропорт Внуково". Всего на данной линии метро обновят более 400 указателей.

В конце июля Сергей Собянин анонсировал запуск в ближайшие месяцы станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На тот момент там завершались все основные строительные работы: например, готовность "Пыхтина" оценивалась в 90%.

Ранее тестовые поезда прошли по участку Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до станции "Аэропорт Внуково", которую планируют открыть уже в текущем году. Протяженность нового участка, куда вошли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", составила 4,9 километра. Запуск по нему тестовых поездов необходим для проверки безопасности будущих поездок, в частности для оценки габаритов тоннелей, состояния путей и работы автоматики.

Собянин анонсировал окончание строительства метро от "Рассказовки" до "Внуково"