Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовые поезда прошли по участку Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до станции "Аэропорт Внуково", которую планируют открыть уже в текущем году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Протяженность нового участка, куда вошли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", составила 4,9 километра. Запуск по нему тестовых поездов необходим для проверки безопасности будущих поездок, в частности для оценки габаритов тоннелей, состояния путей и работы автоматики.

"После их (новых станций. – Прим. ред.) открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что благодаря новому участку улучшится транспортное обслуживание 350 тысяч жителей ближайших районов, а также порядка миллиона пассажиров аэропорта Внуково.

В конце июля Сергей Собянин анонсировал запуск в ближайшие месяцы станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На тот момент там завершались все основные строительные работы: например, готовность "Пыхтина" оценивалась в 90%.



Собянин анонсировал окончание строительства метро от "Рассказовки" до "Внуково"