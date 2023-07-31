Собянин анонсировал окончание строительства метро от "Рассказовки" до "Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ближайшие месяцы в столице запустят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время завершается основное строительство станций. Также начались отделочные и монтажные работы.

"Так что я надеюсь, что в ближайшие месяцы "Пыхтино" будет запущена и станция "Внуково". Это значит, что мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро – от "Делового центра" до "Внуково", около 30 километров протяженности и 14 станций", – подчеркнул градоначальник.

Генеральный директор компании-подрядчика ООО "ИБТ" Сергей Воробьев сообщил Собянину, что готовность "Пыхтино" составляет уже более 90%.

Строительство данного участка начали в октябре 2019 года. От "Рассказовки" до "Пыхтино" перегонные тоннели возводили закрытым способом.

Так, на будущей станции "Пыхтино" уже завершают устройство конструкций и верхнего строения пути, а также ведут архитектурно-отделочные работы. Планируется, что станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч человек в день. К 2030 году ожидается, что число пассажиров увеличится до 22 тысяч в сутки.

Ранее Собянин сообщил, что благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60%. По словам градоначальника, около станции Санино специалисты делают новые тротуары, удобные карманы для парковки автомобилей, создают разворотный круг для автобусов и машин около северной платформы. Также рядом с этой станцией планируется установить новое освещение и современные остановочные павильоны.

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