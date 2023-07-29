Благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60% – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60%.

"Приводим в порядок участки возле будущего МЦД-4", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, около станции Санино специалисты делают новые тротуары, удобные карманы для парковки автомобилей, создают разворотный круг для автобусов и машин около северной платформы. Также рядом с этой станцией планируется установить новое освещение и современные остановочные павильоны.



Около станции Крекшино создаются два разворотных круга для автобусов и парковки для автомобилей, рассказал мэра Москвы. По его словам, там проводят работы по уборке проводов под землю.

"В планах – обустройство наземных пешеходных переходов, обновление освещения, установка светофоров и современных остановок. Приведем в порядок пространство для отдыха у входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы", –рассказал Собянин.

Около станции Поклонная будет проложена дополнительная ливневка, а также будет заменена система освещения. Помимо этого, специалисты сделают места для парковки и разобьют газон.



Собянин отметил, что у станции Трикотажная МЦД-2 в настоящее время расширяются тротуары. Кроме того, планируется благоустроить территории рядом с двумя храмами, создать зону отдыха со стелой, установить освещение и разбить большой цветник.



"Рядом со станцией метро "Нижегородская" развернуты работы в Орехово-Зуевском проезде и на Басовской улице, где обновляем тротуары и проезжую часть, меняем систему освещения", – заявил мэр Москвы.



Градоначальник отметил, что в настоящее время возле московского городского вокзала Окружная приводится в порядок Нововладыкинский проезд. При этом уже завершились работы в Локомотивном проезде, где создали комфортное общественное пространство.

По словам Собянина, рядом со станцией Московского метрополитена "Медведково" обновляется 95-метровая лестница, которая соединяет улицу Широкую и Заревый проезд. Там планируется установить фонари, а на площадках – скамейки, лавочки-клумбы, кадки с деревьями и урны. Для маломобильных горожан будет оборудован пандус с поручнями.

Помимо этого, в 2023 году завершится благоустройство около станции БКЛ "Марьина Роща". Там уже сделали уютное общественное пространство вблизи Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице. В настоящее время обновляются тротуары и проезжая часть в 7-м проезде Марьиной Рощи, заключил Собянин.

Ранее Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3.

По словам градоначальника, 50 рублей по билету "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить проезд в тарифной зоне "Центральная", от станции Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы.

В зоне "Пригород", от станции Зеленоград до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки составит 65 рублей. А "Дальняя" зона, от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, предполагает поездку за 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами "Пригорода".

Собянин добавил, что МЦД-3 запустят в ближайшие недели.

Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1