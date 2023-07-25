Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3.

"Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, 50 рублей по билету "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить проезд в тарифной зоне "Центральная", от станции Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы. В зоне "Пригород", от станции Зеленоград до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки составит 65 рублей. А "Дальняя" зона, от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза, предполагает поездку за 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами "Пригорода".

Мэр уточнил, что во время поездки из каждой зоны можно осуществить бесплатную пересадку по "Тройке" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

Собянин подчеркнул, что тарифы для третьего диаметра созданы выгоднее, чем действующие железнодорожные билеты. Например, для некоторых пассажиров зоны "Пригород" стоимость поездок сократится почти в 4 раза. В настоящее время они оплачивают проезд в размере 30–180 рублей за одну поездку на железной дороге и плюс 50 рублей за поездку на метро. После запуска МЦД-3 пассажиры смогут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. Так, пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год.

Градоначальник заявил, что также будут введены ряд новых билетов и возможностей. На третьем диаметре будет действовать льготный проезд по билетам для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Школьникам и студентам из Зеленограда станет доступна экономия на проезде до 35 тысяч рублей в год. На данный момент они платят за одну поездку от 45 до 75 рублей в зависимости от станции, а будут – всего 22 рубля при 40 поездках в месяц.

Также к сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней ‎откроется функция "заморозки" на 14 дней. Ей можно воспользоваться для поездки в отпуск.

Помимо этого, появится проездной билет на одну поездку по системе биометрии. Такой тип билета будет действовать для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.

Собянин добавил, что МЦД-3 запустят в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что поезда на третьем маршруте Московских центральных диаметров "Ленинградско-Казанский" начнут курсировать в Зеленоград из Раменского в августе 2023 года.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с его запуском удобнее станет жителям Москвы, а также подмосковных Люберец, Раменского, Химок и других городов.

Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро



