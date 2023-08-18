Началось устройство вентиляционной ветки южного вестибюля станции метро "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы по монтажу системы вентиляции стартовали в южном вестибюле строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, одновременно ведется устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе. Уже уложено около девяти тысяч метров трубопровода и проведено более пяти тысяч метров систем вентиляции, что составляет почти половину от запланированного объема.

Помимо этого, идет архитектурная отделка служебной и пассажирской зоны. Завершился монтаж подсистем на путевых стенах и потолке платформы. В дальнейшем там установят облицовочные панели и потолочные светильники. Художественное оформление платформы продолжится после того, как установят систему пожаротушения и другие инженерные элементы.

В рамках благоустройства территории возле станции начались работы по укладке асфальта.

Ранее Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24 сообщил, что первые 11 станций Троицкой линии достроят к концу следующего года. По его словам, в Москве прежде никогда одновременно не запускалось такое количество станций.



Москвичам рассказали о масштабных проектах по развитию транспортного каркаса столицы