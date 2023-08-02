Монтаж инженерного оборудования на станции метро "Потапово" выполнили на треть

Фото: департамент строительства Москвы

Монтаж инженерного оборудования был выполнен на треть от станции "Коммунарка" до "Потапова" Сокольнической линии столичного метрополитена, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках строительства был предусмотрен монтаж системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, а также отопления, вентиляции, кондиционирования, автоматики и телемеханики поездов, средств связи и системы пожарной безопасности.

Загрутдинов подчеркнул, что все вышеперечисленные работы направлены на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров метро и его сотрудников.

"Работы по монтажу выполнены на 30%", – сказал руководитель департамента.



Станция "Потапово" была возведена в поселении Сосенском Новомосковского административного округа Москвы (НАО), она стала конечной на Сокольнической линии, отметил он.

"Станционный комплекс запроектирован в створе трассы автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на пересечении с улицей Александры Монаховой. Выходы будут осуществляться через надземные пешеходные переходы вестибюля к остановкам общественного городского транспорта", – добавил Загрутдинов.

Он объяснил, что возведение участка между станциями "Коммунарка" и "Потапово" позволит улучшить транспортное обслуживание граждан, проживающих в Сосенском, Воскресенском районах и Щербинке.

Маршрут в том числе позволит сократить время, затрачиваемое на поездку, на 20–25 минут, резюмировал Загрутдинов.

Ранее заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что специалисты завершают архитектурную отделку на станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, в дизайне совместили темно-серый оттенок и цвет меди.

При отделке станции специалисты использовали натуральные материалы, облицевав гранатовым амфиболитом стены наклонных ходов эскалаторов, пол вестибюлей и платформы были выложены светло-серым гранитом. Края платформы и цоколь путевых стен сделали из темного габбро, отметил он.



Москвичам сообщили, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"