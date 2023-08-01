На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро выполнены испытания эскалаторов

Фото: stroi.mos.ru

На станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии столичного метрополитена завершили обкатку трех эскалаторов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эскалаторы высотой 11,2 метра соединяют вестибюль станции "Пыхтино" с платформенным участком. После завершения установки оборудования подъемных механизмов было подано напряжение и проведены пусконаладочные работы, выполнена обкатка и грузовые испытания всех трех эскалаторов", – сообщил он.

По словам Бочкарева, специалисты смонтировали лифт для маломобильных москвичей. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что перед началом испытаний эскалаторов эксперты отделали наклонный ход.

"Нижняя часть стен облицована гранитными плитами сибирского гранита, а в верхней наклонной части смонтированы напоминающие чешуйки алюминиевые панели", – уточнил он.

Гендиректор холдинга заключил, что был также выполнен монтаж светильников.

Ранее Сергей Собянин анонсировал завершение строительства участка от "Пыхтина" до "Внуково". После запуска участка протяженность Солнцевской линии от "Делового центра" до "Внуково" составит около 30 километров. Строительная готовность "Пыхтина" сейчас составляет более 90%.

Собянин анонсировал окончание строительства метро от "Рассказовки" до "Внуково"