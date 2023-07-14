Андрей Бочкарев: на станции метро "Аэропорт Внуково" началась обкатка эскалаторов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро завершился монтаж и началась обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, три эскалатора длиной 14,7 метра соединяют платформенный участок станции с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов уже полностью смонтировали, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

"Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", – сказал Бочкарев.

Он рассказал, что вход на станцию интегрируют с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково.

Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как завершился монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. На станции продолжается установка инженерных систем – силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также идет архитектурная отделка технической и пассажирской зон.

Архитектурный облик станции "Аэропорт Внуково" посвящен авиастроению – работе конструкторского бюро Туполева. В начале платформы станции около эскалаторного хода разместится один из главных художественных элементов – композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей". Ее выполнят в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

Благодаря вводу нового участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромостом через реку Ликову улучшится транспортное обслуживание ТиНАО. Внуково же станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Ранее сообщалось, что на будущей станции "Пыхтино" начался монтаж алюминиевых панелей с графическими изображениями российских летательных аппаратов. Элементы отделки с графическими изображениями были разработаны на предприятии в Белоруссии. В качестве оформления также используют световые конструкции в виде самолетных турбин. Сейчас девять из них монтируют.



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