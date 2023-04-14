Засыпка котлована началась на станции метро "Аэропорт Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты начали засыпать котлован на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Земляные работы будут проводиться по мере завершения устройства инженерных систем и их вывода на поверхность станционного комплекса", – подчеркнул он.

Бочкарев отметил, что такими системами являются воздуховоды вытяжной и приточной вентиляции и система дымоудаления. Он уточнил, что специалисты уже завершили монтаж воздуховодов, а после засыпки котлована работы будут проходить в районе платформенного участка.

"Помимо устройства инженерного оборудования, на станции ведется архитектурная отделка пассажирской зоны платформенного участка и технических помещений, в скором времени планируется начать монтаж эскалаторов", – добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщил об утверждении проектов строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. По его словам, ветку метрополитена продлят в район Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская также рассказала, что данный проект включает 10 станций и одно электродепо. Он предполагает строительство семи станций, уточнила она.

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