Утверждены проекты строительства двух последних участков Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил об утверждении проектов строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена.



"Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро – от станции "Кленовый бульвар" до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное", – заявил он.

Заммэра уточнил, что утверждена необходимая документация для строительства всей Бирюлевской линии от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" протяженностью 33 километра. Благодаря новой линии метро станет доступнее более чем для 700 тысяч жителей города.

Ветка метрополитена будет продлена туда, где данный вид транспорта жители давно ждали, а именно в район Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Новая линия улучшит транспортную доступность для жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Москворечья-Сабурова, Царицына и Печатников.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что данный проект включает 10 станций и одно электродепо. Она подчеркнула, что проект первого участка линии утвердили еще в 2021 году, который включает станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

По ее словам, новый проект предполагает строительство семи станций. От "Кленового бульвара" до Каширского шоссе построят станции "Курьяново" и "Москворечье", а на третьем участке появятся станции "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".

Москвичи будут удобнее добираться до парка развлечения "Остров Мечты", музея-заповедника "Коломенское", территории бывшей промзоны ЗИЛ, а также до работы.

Кроме того, со станции метро "Бирюлево" пассажиры смогут пересесть на платформу Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД (перспективный маршрут МЦД-5. – Прим. ред.). Станции "Кленовый бульвар" и "Остров мечты" образуют пересадку на Большую кольцевую и Замоскворецкую линии метрополитена. Также со станции "ЗИЛ" появится пересадка на строящуюся Троицкую линию метро и МЦК.

1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская", запустив полноценное движение поездов по всей ветке.

По словам Собянина, ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов человек. Теперь тратить меньше времени на дорогу будут и москвичи, и жители Подмосковья, их поездки станут быстрее и удобнее за счет новых возможностей для пересадок и разгрузки других линий метро. Со станций БКЛ возможно пересесть на 20 станций метро, а также МЦК и МЦД.



Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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