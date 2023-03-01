Собянин сообщил, что БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и МО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ввод Большой кольцевой линии (БКЛ) улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, тратить меньше времени на дорогу будут и москвичи, и жители Подмосковья. Мэр подчеркнул, что их поездки станут быстрее и удобнее за счет новых возможностей для пересадок и разгрузки других линий метро.

Со станций БКЛ можно будет пересесть на 20 станций метро, а также МЦК и МЦД.

"Теперь миллионам горожан будет проще посещать парки, музеи, спортивные комплексы, учебные и медицинские учреждения, промышленные предприятия. В их числе – парк "Сокольники", музей-заповедник "Коломенское", стадион "ВЭБ-Арена", завод "Москвич", ОЭЗ "Технополис "Москва" и многие другие", – сказал Собянин.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

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