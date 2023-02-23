Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин сообщил, что более 500 специалистов будут управлять поездами "Москва-2020". По словам градоначальника, штат машинистов для БКЛ полностью укомплектован. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Будущие машинисты 4,5 месяца обучались в Корпоративном университете Транспортного комплекса и еще три месяца проходили практику", – отметил он в публикации.

Мэр столицы обратил внимание на то, что в этих поездах применили лучшие разработки в области транспорта и машиностроения.

Для обеспечения работы Большой кольцевой линии были открыты шесть тысяч рабочих мест. Требовались следующие специалисты:

дежурные по станциям;

монтеры пути;

машинисты электропоезда.

Собянин также подчеркнул, что в столичном метро на сегодняшний день работают свыше 68 тысяч граждан.

Поезда "Москва-2020" закупаются для московского метрополитена с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов. В салонах новых поездов тише на 15%. Они оснащены широкими дверями, маршрутными табло, USB-портами для зарядки техники, кондиционерами и другими технологичными решениями.

За счет новых поставок поездов в 2022 году удалось сократить интервал движения на Кольцевой линии. На Калужко-Рижской линии осуществляется замена поездов со старых на новые.



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