Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В сумме до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

Мэр напомнил, что речь идет о современных и технологичных составах российского производства. Более 90% комплектующих для них – отечественные.

"С 2024 года мы улучшим составы с учетом пожеланий пассажиров и мировых тенденций", – пообещал Собянин.

В составы "Москва-2020", которые будут поставляться в 2024–2025 годах, внесут улучшения. В результате они станут еще более технологичными. Для головных вагонов разработают новый внешний вид, обновят интерьер и установят более современные зарядные устройства.

Вагоны составов сделают удобнее для маломобильных граждан. Пульт машиниста усовершенствуют и выведут на лобовое стекло в кабине проекцию основных характеристик поезда.

Мэр рассказал, что сейчас также разрабатывается техническое задание на создание перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее.

Поезда "Москва-2020" закупаются для Московского метрополитена с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов. В салонах новых поездов тише на 15%. Они оснащены широкими дверями, маршрутными табло, USB-портами для зарядки техники, кондиционерами и другими технологичными решениями.

За счет новых поставок поездов в 2022 году удалось сократить интервал движения на Кольцевой линии. На Калужко-Рижской линии осуществляется замена поездов со старых на новые.

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