Проект БКЛ окупится в 2023 году за счет инвестиций – Собянин

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метро может окупиться уже в следующем году за счет инвестиций. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Инвестиции, которые приходят в "коридоре метро", они дают доходы в бюджет. В 2023 году только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в "коридоре БКЛ" мы уже окупим этот проект полностью", – сказал мэр.

Он отметил, что налоговые поступления в федеральный бюджет в результате реализации проекта будут сопоставимы с таковыми в бюджет городской.

К 2035 году проект принесет в общей сложности семь триллионов рублей, уверен градоначальник. Эти деньги пойдут на улучшение социальной инфраструктуры столицы.

Ранее в пятницу Сергей Собянин провел технический запуск движения на последнем участке БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская". Он назвал это большим событием, а также отметил, что первые поезда с пассажирами начнут ходить по кругу уже через несколько месяцев.



Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

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