Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял участие в техническом запуске движения на последнем участке Большой кольцевой линии столичного метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская".

Мэр назвал большим событием окончание строительства последнего 10-километрового участка БКЛ. По его словам, это самый большой проект в мире кольцевых линий метро.

"Теперь начинаем пусконаладочные работы, и через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами. Важнейший проект, сложный, тяжелый. Поздравляю! Спасибо!" – сказал Собянин.

Во время технического пуска по новому участку метро было организовано движение тестового электропоезда без пассажиров с целью проверки работы инфраструктуры, в том числе устройств телемеханики, автоматики, тяговой сети, диспетчерской и поездной радиосвязи, а также управления движением составов.

Тестовыми поездами управляют машинисты-инструкторы, которые проверяют исправность всех систем. Кроме того, специалисты проверяют работоспособность систем жизнеобеспечения станций.

"По итогам испытаний будет проведена работа по устранению выявленных замечаний, наладка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях", – уточнили в пресс-службе мэра.

Работы по строительству восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" начались в 2018 году. Его протяженность составляет 10,7 километра. На участке располагаются четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ожидается, что открытие последнего участка БКЛ улучшит транспортную ситуацию в восьми районах Москвы, в которых проживают порядка 800 тысяч человек: Печатники, Текстильщики, Люблино, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Лефортово и Нижегородский.

Средняя продолжительность поездок в общественном транспорте для жителей этих районов сократится на 80%, до 45 минут.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что для запуска последнего участка Большой кольцевой линии строителям пришлось смонтировать около 480 тысяч единиц различного оборудования – от больших трансформаторов до систем контроля движений и датчиков.

По словам вице-мэра, запуск последнего участка БКЛ запланирован на первый квартал 2023 года. Бочкарев отметил, что точная дата открытия БКЛ пока неизвестна, так как она зависит от интеграции всех систем в единый комплекс.

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