Благоустройство возле западного вестибюля станции БКЛ "Каширская" завершается – Бочкарев

Фото: телеграм-канал ''STROI.MOS.RU''

Специалисты завершают мероприятия по благоустройству территории недалеко от западного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Было проведено устройство новых тротуаров – около трех тысяч квадратных метров территории выложено гранитным камнем. Помимо этого, уложено более тысячи квадратных метров рулонного газона", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что работники сохранили высаженные до старта реконструкции станции 26 деревьев и 87 кустарников. В ближайшем будущем специалисты оснастят территорию скамейками. Также там установят велопарковки.

Накануне Сергей Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ метро от станции "Каховская" до станции "Каширская".

По участку проехал тестовый состав без пассажиров. Решение помогло проверить работу устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов.



Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

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