Бочкарев рассказал о строительстве станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: stroi.mos.ru

В северном вестибюле строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро специалисты приступили к работам по устройству основных конструкций технических помещений эскалатора. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в северный вестибюль станции входит пассажирская зона и технические помещения.

"Устройство железобетонного монолита вестибюля выполнено на уровне платформы, сейчас сооружают стены и перекрытия машинного зала эскалатора", – отметил заммэра.

Бочкарев уточнил, что станция "Яхромская" расположена вдоль Дмитровского шоссе.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что северный вестибюль станции находится около Яхромского проезда, а южный – рядом с улицей 800-летия Москвы.

По его словам, в южном вестибюле устройство монолита завершено.

"Ведется устройство кирпичных перегородок: работы завершены на уровне платформы и продолжаются в машинном и кассовом залах", – отметил Кравцов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участок от станции метро "Селигерская" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии должен быть запущен в 2023 году в соответствии с планом.

Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Ожидается, что новой станцией каждый день будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток увеличится до 19,5 тысячи человек в день.

На участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки строятся три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они должны будут разгрузить северные участки серой и зеленой веток метро, а также Дмитровское шоссе. Кроме того, сообщалось, что Люблинско-Дмитровская линия дотянется до поселка Северного.

По словам Собянина, продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций.

Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

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