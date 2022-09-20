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Транспорт

09:34

На Люблинско-Дмитровской линии приступили к устройству свода станции "Физтех" – Бочкарев

транспортстроительствометро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро приступили к устройству свода платформенной части с помощью системы передвижной опалубки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что общая строительная готовность станции составляет 38%. Монолитные конструкции готовы почти на треть.

"Готовность всего почти 6-километрового отрезка ЛДЛ со станциями "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская" оценивается в 45%", – сообщил Бочкарев.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, применение системы опалубки позволит упростить процесс монтажа свода, сэкономив время и людские ресурсы. Он добавил, что специалисты также продолжают работы по бетонированию платформенного основания станции.

Готовность левого верхнего строения пути от "Физтеха" до "Лианозово" составляет около 70%. Работы по устройству правого ВСП продолжаются, проинформировал Кравцов.

Отмечается, что указанный участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Кроме того, продление салатовой линии метро поможет разгрузить Дмитровское шоссе, северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Физтех" салатовой ветки московской подземки закончили разработку грунта котлована в зоне платформенной части и вестибюлей.

Он уточнил, что объем механизированной выемки грунта составил 230 тысяч кубометров. На данный момент специалисты продолжают устраивать главные конструкции станционного комплекса. Также они укладывают бетон под основание будущей станции.

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