На Люблинско-Дмитровской линии приступили к устройству свода станции "Физтех" – Бочкарев

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро приступили к устройству свода платформенной части с помощью системы передвижной опалубки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что общая строительная готовность станции составляет 38%. Монолитные конструкции готовы почти на треть.
"Готовность всего почти 6-километрового отрезка ЛДЛ со станциями "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская" оценивается в 45%", – сообщил Бочкарев.
По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, применение системы опалубки позволит упростить процесс монтажа свода, сэкономив время и людские ресурсы. Он добавил, что специалисты также продолжают работы по бетонированию платформенного основания станции.
Готовность левого верхнего строения пути от "Физтеха" до "Лианозово" составляет около 70%. Работы по устройству правого ВСП продолжаются, проинформировал Кравцов.
Отмечается, что указанный участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
Кроме того, продление салатовой линии метро поможет разгрузить Дмитровское шоссе, северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Физтех" салатовой ветки московской подземки закончили разработку грунта котлована в зоне платформенной части и вестибюлей.
Он уточнил, что объем механизированной выемки грунта составил 230 тысяч кубометров. На данный момент специалисты продолжают устраивать главные конструкции станционного комплекса. Также они укладывают бетон под основание будущей станции.
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