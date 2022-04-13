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14:59

Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

мэр Москвытранспортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок от станции метро "Селигерская" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии должен быть запущен в 2023 году в соответствии с планом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Яхромская" на данном участке.

По словам столичного мэра, в Дмитровском районе в настоящее время идет масштабное транспортное строительство. Там уже запущен МЦД-1, возводится Московский скоростной диаметр, при этом часть участка, которая примыкает к этому району, уже открыта.

"Самое главное – это продление Дмитровской ветки метро. Три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это 0,5 миллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идет по плану. Должны в 2023 году запустить всю ветку до "Физтеха", – заявил Собянин.

Как уточнил гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, на данный момент завершено возведение перегонных тоннелей, работы ведутся в соответствии с графиком.

"Где-то осенью 2023 года – завершение работ полностью по всем трем станциям. На сегодняшний момент все идет в графике", – отметил Жуков.

Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. На данный момент готовность станции составляет 27%. В настоящее время там завершаются земляные работы, ведется укладка монолитного бетона и устройство гидроизоляции будущего станционного комплекса. Ожидается, что новой станцией каждый день будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток увеличится до 19,5 тысячи человек в день.

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки строятся три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они должны будут разгрузить северные участки серой и зеленой веток метро, а также Дмитровское шоссе. Кроме того, сообщалось, что салатовая ветка дотянется до поселка Северного.

Строительство станции метро "Лианозово" уже находится на стадии завершения. На объекте, который войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии, полностью выполнена проходка тоннелей.

По словам Собянина, продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций.

Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

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