Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

14:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок от станции метро "Селигерская" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии должен быть запущен в 2023 году в соответствии с планом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Яхромская" на данном участке.
По словам столичного мэра, в Дмитровском районе в настоящее время идет масштабное транспортное строительство. Там уже запущен МЦД-1, возводится Московский скоростной диаметр, при этом часть участка, которая примыкает к этому району, уже открыта.
"Самое главное – это продление Дмитровской ветки метро. Три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это 0,5 миллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идет по плану. Должны в 2023 году запустить всю ветку до "Физтеха", – заявил Собянин.
Как уточнил гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, на данный момент завершено возведение перегонных тоннелей, работы ведутся в соответствии с графиком.
"Где-то осенью 2023 года – завершение работ полностью по всем трем станциям. На сегодняшний момент все идет в графике", – отметил Жуков.
Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. На данный момент готовность станции составляет 27%. В настоящее время там завершаются земляные работы, ведется укладка монолитного бетона и устройство гидроизоляции будущего станционного комплекса. Ожидается, что новой станцией каждый день будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток увеличится до 19,5 тысячи человек в день.
На новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки строятся три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они должны будут разгрузить северные участки серой и зеленой веток метро, а также Дмитровское шоссе. Кроме того, сообщалось, что салатовая ветка дотянется до поселка Северного.
Строительство станции метро "Лианозово" уже находится на стадии завершения. На объекте, который войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии, полностью выполнена проходка тоннелей.
По словам Собянина, продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций.
Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: