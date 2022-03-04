Собянин открыл вестибюль станции "Новослободская" после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии столичного метрополитена после капитального ремонта и реставрации.

Мэр отметил, что за последнее время на 17 станциях были заменены эскалаторы. По его словам, это является тяжелым процессом, поскольку входы и некоторые станции для нескольких тысяч пассажиров приходится закрывать.

"Новослободская" – одна из таких станций. Здесь не только заменены эскалаторы, но созданы новые, запущен четвертый эскалатор. Увеличена на 30% мощность. Помимо этого, сделана огромная работа по ремонту и реставрации этого объекта. Одна из самых красивейших станций метро. Сегодня, можно сказать, большое событие: станция запускается уже обновленная, которая будет служить десятки лет надежно и бесперебойно для москвичей", – сказал Собянин.

Он добавил, что работы по реконструкции станции проходили в рамках программы модернизации существующих линий метро и программы по строительству новых станций. Мэр отметил, что некоторые станции служат москвичам десятки лет, там не заменяли эскалаторы около 70 лет.

"Такая программа на протяжении последних лет активно реализуется. Речь идет о замене систем электроснабжения, управления, воздуховодов, вентиляции, самих железнодорожных путей метрополитена, реконструкции действующих ремонтных мощностей. Это огромная-огромная программа", – добавил Собянин.

Мэр также поздравил сотрудниц метрополитена с наступающим Международным женским днем, пожелав им здоровья, успехов и хорошего настроения.

В свою очередь, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что реконструированная станция "Новослободская" прослужит еще 30 лет до следующего ремонта.

"До реконструкции в 2019 году количество пассажиров в рабочий день на этой станции было 55 тысяч. Мы ожидаем, что с открытием станции сегодня количество пассажиров будет не меньше в ближайшие несколько месяцев", – добавил Ликсутов.

По его словам, специалисты выполнили 99,9% работ. Были выставлены реверсивные турникеты, которые будут работать как на вход, так и на выход. Также было увеличено количество касс до четырех и установлены билетные автоматы.

Капитальный ремонт "Новослободской" начался в ноябре 2020 года. На время проведения работ проход к поездам и выход в город были организованы через проход на станцию "Менделеевская".

Специалисты обновили системы электро- и водоснабжения, вентиляции и безопасности. Был установлен новый модуль полиции, проложено более 89 километров кабелей различного сечения, более 800 погонных метров вентиляционных коробов, установлено 59 шкафов автоматики и электроснабжения, смонтировано семь новых вентиляционных установок. Вручную были отреставрированы светильники на стенах и балюстрадах эскалаторов.

Также вернули закарнизное освещение купола эскалаторного зала. Дополнительно в ходе работ были укреплены несущие конструкции и восстановлен исторический облик вестибюля станции, включая напольный шахматный рисунок. Восстановлена мраморная облицовка стен и воссозданы деревянные двери. На стене обходного коридора установлена памятная табличка, покрытая сусальным золотом.

Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

