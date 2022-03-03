15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка" Солнцевской линии московского метро.
"Продолжается строительство Солнцевской ветки метро. Закончили проходку от "Рассказовки" до "Пыхтино" – последний щит. И дальше пошли от "Пыхтино" до "Внуково". "Роза" и "Наталия" – два тоннелепроходческих щита, работать будут в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 2023 году жители Москвы получат метро до Внуково", – заявил мэр.
По словам градоначальника, Солнцевская будет первой в России линией метрополитена, которая дойдет до аэропорта.
В настоящее время ведутся крупные строительные работы и в районе Внуково.
"Мы реконструируем и строим линию МЦД-4, включая новые магистральные пути и новые платформы, по сути дела новые вокзалы", – отметил Собянин.
Он уточнил, что также идет возведение автомагистрали, которая соединяет Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.
"Большая часть уже пройдена. Думаю, что в следующем году закончится связка между Боровским шоссе и Киевским шоссе. Пойдем дальше на соединение со скоростным диаметром", – подчеркнул мэр.
Помимо этого, Собянин также осмотрел ход строительства автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на участке от Боровского до Киевского шоссе.
Уточняется, что в настоящий момент на станциях "Пыхтино" и "Внуково" ведутся работы по разработке грунта котлованов, устройству главных конструкций, переустройству инженерных коммуникаций. Строительная готовность станций равна 32% и 16% соответственно. Возведение метромоста закончено на 81%.
Завершить строительные работы участка между "Рассказовкой" и "Внуково" собираются в 2023 году. Ожидается, что ими будут пользоваться более 50 тысяч москвичей каждый день. При этом, отмечается, что после окончания работ на этом участке длина Солнцевского радиуса метро превысит 30 километров.
Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.
Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.
Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка"
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