Собянин рассказал о строительстве 10 станций МЦД-3 и МЦД-4

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В текущем году в Москве продолжат интенсивно развивать наземное метро, в частности будут активно строиться дополнительные пути будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров, будут завершены реконструкция и строительство 10 станций МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Новые станции повысят привлекательность наземного метро. Ежедневные поездки по городу станут быстрее, удобнее и благодаря бесплатным пересадкам – дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья", – написал мэр.

На МЦД-2 откроются два крупных ТПУ – "Печатники" и "Марьина Роща". Первый объединит Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. Там построят две платформы с навесами. Турникеты и кассы расположат в специальном надземном конкорсе, благодаря которому пассажиры смогут выйти к улицам Полбина, Шоссейной, Люблинской и сделать пересадку на метро: раньше им приходилось делать крюк.

На станции "Марьина Роща" можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, впоследствии – на БКЛ и МЦД-4. Ожидается, что к 2025 году данным транспортным пересадочным узлом будут пользоваться порядка 11,5 тысячи пассажиров в сутки. После завершения строительства станции у горожан появится транзитный проход через пути Рижского направления МЖД.

В рамках создания МЦД-4 будут завершены работы над станцией "Минская". На ТПУ можно будет перейти на Солнцевскую линию метро и пересесть на наземный городской транспорт. Жители ТиНАО и Подмосковья, которые будут пользоваться этой станцией, получат возможность бесплатно пересаживаться на метро.

Еще пять станций будущего МЦД-4 откроют в текущем году после завершения масштабной реконструкции. Речь идет о действующих платформах пригородных электричек Очаково, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Толстопальцево. Их приведут в порядок, обновят пассажирскую инфраструктуру, оборудуют навесами и переходами через железнодорожные пути.

Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию двух станций МЦД-1. Так, на "Тимирязевской" появятся две новые платформы с навесами и подземный пассажирский терминал, интегрированный с вестибюлем в метро. А на "Окружной" откроют северный вестибюль станции, от которого по специальной крытой наземной галерее можно будет перейти на станцию Московского центрального кольца.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что к 2024 году парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе. По его словам, средний возраст составов сократится до 10 лет. Так, в 2022 и 2023 годах в столичном метрополитене запустят еще около 660 новых вагонов.