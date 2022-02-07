К 2024 году парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
К 2024 году парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе, рассказал в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что средний возраст составов сократится до 10 лет. Кроме того, в 2022 и 2023 годах в столичном метрополитене запустят еще около 660 новых вагонов.
"По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", – сказал Ликсутов.
Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов российская столица за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг.
Кроме того, за последние 1,3 года на Большой кольцевой, Кольцевой и Калужско-Рижской линиях появились новые поезда "Москва-2020". Они обладают более широкими дверями, меньшим уровнем шума, интерактивными схемами метро и системами обеззараживания воздуха.
В 2022 году в Москве продолжат обновлять транспортный парк – Собянин
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