К 2024 году парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

К 2024 году парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе, рассказал в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что средний возраст составов сократится до 10 лет. Кроме того, в 2022 и 2023 годах в столичном метрополитене запустят еще около 660 новых вагонов.

"По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов российская столица за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг.

Кроме того, за последние 1,3 года на Большой кольцевой, Кольцевой и Калужско-Рижской линиях появились новые поезда "Москва-2020". Они обладают более широкими дверями, меньшим уровнем шума, интерактивными схемами метро и системами обеззараживания воздуха.