Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 14% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В столичном метро с начала года пассажиропоток снизился на 14%, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"В связи с рекомендациями мэра Москвы многие пассажиры с начала года отказались от поездок на метро – снижение пасспотока с начала января составило уже 14%. В частности, школьников, студентов и льготных категорий граждан стало заметно меньше: с середины января количество льготных пассажиров снизилось на 14%, школьников и студентов – на целых 25%", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что за последнюю неделю больше всего пассажиропоток снизился на станциях, расположенных вблизи ВУЗов. Так, на 46% сократилось число пассажиров на станции "Юго-Западная", "Фрунзенская" – 46%, "Динамо" – 41%.
Наибольшее снижение наблюдается на Кольцевой линии метро, вблизи которой находятся крупные офисные центры, ВУЗы и вокзалы.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в общественном транспорте продолжают придерживаться одних из самых строгих мер по дезинфекции. Так, каждые 1,5 часа специалисты обрабатывают все контактные поверхности в метро, до двух раз в день проводится дезинфекция в вагонах.
Ликсутов напомнил пассажирам о необходимости носить маски и обрабатывать руки в санитайзерах, которые расположены на каждой станции.
18 января Сергей Собянин продлил сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он объяснил, что пока неизвестно, насколько штамм коронавируса "Омикрон" опасен для старшего поколения, поэтому домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлится до 1 апреля текущего года.
На тот же срок было продлено требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Пассажиропоток в транспорте Москвы за две недели снизился на 12%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: