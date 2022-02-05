Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 14% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столичном метро с начала года пассажиропоток снизился на 14%, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В связи с рекомендациями мэра Москвы многие пассажиры с начала года отказались от поездок на метро – снижение пасспотока с начала января составило уже 14%. В частности, школьников, студентов и льготных категорий граждан стало заметно меньше: с середины января количество льготных пассажиров снизилось на 14%, школьников и студентов – на целых 25%", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что за последнюю неделю больше всего пассажиропоток снизился на станциях, расположенных вблизи ВУЗов. Так, на 46% сократилось число пассажиров на станции "Юго-Западная", "Фрунзенская" – 46%, "Динамо" – 41%.

Наибольшее снижение наблюдается на Кольцевой линии метро, вблизи которой находятся крупные офисные центры, ВУЗы и вокзалы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в общественном транспорте продолжают придерживаться одних из самых строгих мер по дезинфекции. Так, каждые 1,5 часа специалисты обрабатывают все контактные поверхности в метро, до двух раз в день проводится дезинфекция в вагонах.

Ликсутов напомнил пассажирам о необходимости носить маски и обрабатывать руки в санитайзерах, которые расположены на каждой станции.

18 января Сергей Собянин продлил сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве. Он объяснил, что пока неизвестно, насколько штамм коронавируса "Омикрон" опасен для старшего поколения, поэтому домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлится до 1 апреля текущего года.

На тот же срок было продлено требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

