Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлили до 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлеваются. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.

По словам мэра, пока неизвестно, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать пожилых дополнительному риску, принято решение продлить до 1 апреля домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан.

Помимо этого, до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

"Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно. Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников", – сказал Собянин.

Он предупредил, что жителям столицы предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что Москва справилась с предыдущими волнами пандемии.

"Уверен, справимся и с "Омикроном". Берегите себя и окружающих! Будьте здоровы!" – заключил мэр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса. Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замечен в 67 регионах РФ.

Голикова заявила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.

Она добавила, что на 18 января 60% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на штамм "Дельта", 40% – на "Омикрон" и некоторые другие варианты.

