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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о сокращении сроков карантина из-за коронавируса в РФ с 14 до 7 дней.

По ее словам, данное решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.

"Также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – отметила Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в России выявлено 1 682 случая заражения новым "Омикроном". Случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы в 42 регионах страны. Он доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По состоянию на 18 января в стране подтвердили 31 252 новых случая COVID-19. 16,1% из них были лишены клинических проявлений.