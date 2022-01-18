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Общество

14:21

В России подтверждено 1 682 случая заражения "Омикроном"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон", заявила премьер-министр РФ Татьяна Голикова на Координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", – пояснила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.

Она добавила, что на 18 января 60% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на штамм "Дельта", 40% – на "Омикрон" и некоторые другие варианты.

По ее словам, "Омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что использование заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в качестве "живой вакцины" от COVID-19 является опасным и безрассудным экспериментом. Так профессор высказался о советах антипрививочников, которые призывают людей заразиться "Омикроном" для получения антител к COVID-19 после перенесенного в легкой форме коронавируса.

Правительство РФ обсудит новые меры по борьбе с коронавирусом 18 января

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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