Мурашко рассказал об опасных последствиях COVID-19 для беременных

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Коронавирусная инфекция может вызвать осложнения в процессе беременности и при родах, вакцинация является единственным средством защиты от негативных последствий COVID-19, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация – это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19", – сказал министр.
По словам Мурашко, имеющиеся сегодня данные исследований свидетельствуют о том, что вакцины не оказывают негативного влияния на репродуктивную функцию мужчин и женщин.
"В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности", – добавил он.
Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что беременные женщины стали меньше болеть коронавирусом. По его словам, число заражений коронавирусом снижается, как и число поступающих пациентов.
Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам
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