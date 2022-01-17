Врач заявил, что COVID-19 во время беременности не влияет на интеллект ребенка

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 во время беременности не влияет на интеллект ребенка, сообщает "Газета.ру".
"Ключевое слово – может быть. Доказательств нет, работ таких нет. Не пугайтесь. Я вообще твердо уверен, что политика запугивания населения непроверенными данными сегодня обернется нам боком. Если это запугивание с целью продвижения вакцинации, то, поверьте мне, этот ресурс исчерпан! Теперь все это вызывает не испуг, а отторжение. А вот это уже нехорошо", – заявил эксперт.
Медик уточнил, что вирус в крови бывает очень редко, не попадая через плаценту, а случаи внутриутробного заражения коронавирусом практически недостоверны.
По словам врача, ребенок заражается коронавирусом только тогда, когда мама его кормит грудью, при условии, если она больна.
"То есть, грубо говоря, внутри матки никакого ковида, никакой инфекции – это казуистика, это не доказано по сей день. Есть очень много работ на эту тему", – заключил врач.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что если непривитая беременная женщина перенесла коронавирус, то IQ ее ребенка будет на 20% ниже. По его словам, об этом свидетельствуют данные ученых.
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