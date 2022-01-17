Эксперт Роспотребнадзора рассказал о последствиях COVID-19 для беременных женщин

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Если непривитая беременная женщина перенесла коронавирус, то IQ ее ребенка будет на 20% ниже. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, об этом свидетельствуют данные ученых.

"Было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития", – цитирует Горелова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что можно догнать отставание, если заниматься с ребенком.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что беременные женщины стали меньше болеть коронавирусом. По его словам, число заражений коронавирусом снижается, как и число поступающих пациентов.

