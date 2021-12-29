В Минздраве допустили планирование беременности через 28 дней после вакцинации от COVID

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Планирование беременности возможно через 28 дней после введения первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на этапе планирования беременности необходимо проходить процедуру вакцинации.

Помимо прочего, Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций об оказании медицинской помощи беременным при коронавирусе. В новую инструкцию вошло несколько дополнений.

"В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше", – утверждается в сообщении ведомства.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших коронавирусом беременных женщин учащаются выкидыши. По его словам, коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка.

В конце октября Роман Шмаков заявил, что в 2021 году в три раза вырос показатель смертности от коронавируса среди беременных женщин и рожениц. Погибают преимущественно непривитые беременные или имеющие в анамнезе хронические заболевания.