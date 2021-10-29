В Минздраве заявили о росте материнской смертности от COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Показатель смертности от коронавируса среди беременных женщин и рожениц в 2021 году в России увеличился в три раза, заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков.

"Мы проанализировали, что материнская смертность в три раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим. Во-первых, все это были непривитые женщины, во-вторых, в 70–80% был какой-то фактор риска: либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия, заболевания почек, легких и так далее", – отметил он, передает Агентство "Москва".

Шмаков подчеркнул, что данной категории женщин особенно необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране выросло число заболевших коронавирусом среди беременных. Состояние женщин, которые вынашивают детей, отслеживает Центр акушерства и гинекологии по указанию Минздрава.