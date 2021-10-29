Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:38

В Минздраве заявили о росте материнской смертности от COVID-19 в России

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Показатель смертности от коронавируса среди беременных женщин и рожениц в 2021 году в России увеличился в три раза, заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков.

"Мы проанализировали, что материнская смертность в три раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим. Во-первых, все это были непривитые женщины, во-вторых, в 70–80% был какой-то фактор риска: либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия, заболевания почек, легких и так далее", – отметил он, передает Агентство "Москва".

Шмаков подчеркнул, что данной категории женщин особенно необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране выросло число заболевших коронавирусом среди беременных. Состояние женщин, которые вынашивают детей, отслеживает Центр акушерства и гинекологии по указанию Минздрава.

Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать