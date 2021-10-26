Мурашко сообщил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране выросло число заболевших коронавирусом среди беременных женщин, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что мониторинг беременных осуществляет Центр акушерства и гинекологии по указанию министерства. Специалисты организации также ведут разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19.
В России за последние сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после перенесенной болезни 26 973 пациента.
В Москве COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в 6 074 случаях. Госпитализация потребовалась 1 604 людям. На ИВЛ в столице находится 701 человек.
В Москве открыли 5 дневных стационаров для лечения от COVID-19 пациентов из групп риска
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