Мурашко сообщил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране выросло число заболевших коронавирусом среди беременных женщин, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что мониторинг беременных осуществляет Центр акушерства и гинекологии по указанию министерства. Специалисты организации также ведут разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19.

В России за последние сутки выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после перенесенной болезни 26 973 пациента.

В Москве COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в 6 074 случаях. Госпитализация потребовалась 1 604 людям. На ИВЛ в столице находится 701 человек.