В России выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 36 446 случаев заражения коронавирусом. При этом в 2 907 (8,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве зафиксировали 6 074 случая, в Московской области – 2 930, в Санкт-Петербурге – 2 735, в Самарской области – 1 278, в Нижегородской области – 762, в Воронежской области – 744, в Башкирии – 669, в Республике Крым – 662, в Пермском крае и Свердловской области – по 653, в Красноярском крае и Ростовской области – по 599.

С начала пандемии в России зарегистрировано 8 316 019 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,15%, Республике Калмыкия – 0,19%, Магаданской области и Камчатском крае – 0,2%.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 106 смертей, за весь период пандемии в России умерли 232 775 человек. За минувшие 24 часа в РФ выздоровели 26 973 человека, за все время – 7 213 584.

Ранее ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что коронавирус распространяется с большей скоростью в условиях сухого и холодного воздуха.

Они изучили данные о 162 странах, собранные в начале пандемии, и пришли к выводу, что более высокая скорость передачи коронавируса обусловлена низкой влажностью и средней температурой воздуха +12...+18 градусов.

