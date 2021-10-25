Ученые опубликовали фото "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: предоставлено Роспотребнадзором

Специалисты научного центра "Вектор" представили фотоснимки штамма коронавируса "Дельта", произведенные с помощью камеры электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения "Дельта"-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор", снятые на камеру электронного микроскопа", – пояснили ученые.

В "Векторе" отметили, что ультратонкие срезы клеток были залиты в эпоксидную смолу и окрашены по стандартной технологии пробоподготовки для электронной микроскопии.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "индийского" штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию "Дельта"-штамма, недавно обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.

