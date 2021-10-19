Ученые предупредили об опасной мутации "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: depositphotos/franckito
Ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.
Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию "Дельта"-штамма, недавно обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.
Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, отметили ученые.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что скорость возникновения новых мутаций коронавируса снизилась, поэтому появления нового штамма в ближайшее время можно не ждать.
Лукашев добавил, что коронавирус не развивается по стандартной схеме, то есть не ослабевает со временем. Также он назвал условие, при котором удастся остановить циркуляцию коронавируса в России. По его мнению, это будет возможно, когда вакцинируются более 80% населения.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: