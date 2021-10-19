Ученые предупредили об опасной мутации "Дельта"-штамма коронавируса

Фото: depositphotos/franckito

Ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию "Дельта"-штамма, недавно обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, отметили ученые.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что скорость возникновения новых мутаций коронавируса снизилась, поэтому появления нового штамма в ближайшее время можно не ждать.

Лукашев добавил, что коронавирус не развивается по стандартной схеме, то есть не ослабевает со временем. Также он назвал условие, при котором удастся остановить циркуляцию коронавируса в России. По его мнению, это будет возможно, когда вакцинируются более 80% населения.