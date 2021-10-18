Эксперт рассказал, стоит ли ждать появления нового штамма коронавируса в мире

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Скорость возникновения новых мутаций коронавируса снизилась, поэтому появления нового штамма в ближайшее время можно не ждать. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Сейчас практически все циркулирующие в России и в мире вирусы – это вариант "Дельта". С одной стороны, это плохо, потому что он более заразный и заражает вакцинированных или переболевших. С другой стороны, за счет того что он вытеснил другие варианты, с осторожным оптимизмом можно сказать, что снизилась скорость возникновения новых вариантов. Но, конечно, в будущем это вполне возможно", – отметил эксперт.

Лукашев добавил, что коронавирус не развивается по стандартной схеме, то есть не ослабевает со временем.

"С коронавирусом это произошло ровно наоборот, то есть исходный вирус стал более сильным, он превратился собственно в этот вариант "Дельта", который намного более заразный и, можно сказать, более сильный", – пояснил вирусолог.

Ранее Лукашев назвал условие, при котором удастся остановить циркуляцию коронавируса в России. По его мнению, это будет возможно, когда вакцинируются более 80% населения.

За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев заражения инфекцией. Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе театров, кинотеатров, концертов и спортивных мероприятий.

