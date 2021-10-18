В России выявили 34 325 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. При этом в 2 821 (8,2%) случае болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 6 823 случая, в Санкт-Петербурге – 3 097, в Московской области – 2 768, в Самарской области – 915, в Нижегородской области – 715, в Воронежской области – 676, в Башкирии – 660, в Пермском крае – 601, в Крыму – 597, в Свердловской области – 596, в Ростовской области – 586, в Красноярском крае – 490.
Всего в России зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,14%, Магаданской области – 0,18%, Республике Калмыкия – 0,19%.
За последние сутки в РФ подтвердили 998 смертей, за все время в стране умерли 224 310 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 431 человек, за весь период пандемии – 7 017 055.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.
По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.
В некоторых регионах РФ возникли очереди за прививкой от COVID-19
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