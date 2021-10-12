В каких регионах России вводят QR-коды и обязательную вакцинацию из-за COVID-19

В десятках российских регионов начали вводить новые ограничительные меры на фоне обострения ситуации с COVID-19. В одних субъектах посетителям общественных мест и заведений общепита понадобятся QR-коды, а в других – некоторым категориям граждан придется пройти обязательную вакцинацию. Рассказываем, какие ограничения уже ввели и где они скоро начнут действовать.



Вход по QR-кодам

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В октябре в нескольких регионах РФ ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест. В частности, без них не получится попасть в торговые центры, спортзалы и заведения общепита в Татарстане.

В Курганской области и Пермском крае предъявить QR-код необходимо для посещения культурных и спортивных учреждений и мероприятий. В Калининградской области без него не пустят в кафе, рестораны, а с 1 ноября – и в кинотеатры. В Кабардино-Балкарии код необходим, чтобы посещать организации образования, здравоохранения и соцзащиты.

Система QR-кодов также начала действовать в Удмуртии, Хакасии, Чеченской Республике, Белгородской, Нижегородской, Архангельской и Воронежской областях. Кодом могут воспользоваться те, кто полностью вакцинировался или официально переболел либо получил отрицательный ПЦР-тест.



В нескольких регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время система QR-кодов на культурно-развлекательные мероприятия введена в 26 регионах, на посещение мест общественного питания – в 22 регионах, на спортивные мероприятия – в 25, в гостиницы – в 13 субъектах.

В ближайшие месяцы подобные требования начнут действовать и в других уголках страны: в Севастополе (с 15 октября), Карелии (с 15 октября), Челябинской области (с 18 октября), Марий Эл (с 22 октября), Новосибирской области (с 25 октября), Ленинградской области (с 15 ноября) и Свердловской области (с 8 ноября).



Обязательная вакцинация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В некоторых регионах власти ввели требования об обязательной прививке отдельных категорий граждан. В Подмосковье ее расширят для работников торговли, транспорта, общепита, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Таким образом, на этих предприятиях должны привиться не менее 80% сотрудников (ранее было 60%). До 10 ноября 2021 года – первым компонентом препарата от коронавируса, а к 10 декабря 2021 года – вторым компонентом. Подобное требование действует и в Санкт-Петербурге.

Обязательную вакцинацию для работников промышленных предприятий также ввели в Нижегородской области. В Саратовской области должны сделать прививку от COVID-19 врачи, учителя и госслужащие.

Кроме того, такое требование необходимо соблюдать работникам в Челябинской области, Приморье, Нижегородской области, Татарстане, Ямало-Ненецком автономного округе (ЯНАО), Ивановской области.

В Ленинградской области до 15 ноября работодатели должны привить всех сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других жизненно важных областей. После этой даты непривитых работников, которые не переболели в последние полгода, и людей без медотвода будут допускать на работу только при отрицательном ПЦР-тесте, который нужно сдавать каждые 72 часа.

На данный момент требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан введено в 38 субъектах страны.



Ситуация с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За минувшие сутки в РФ выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 973 человека, что является новым максимумом. Вместе с тем 20 706 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 7 832 964 случая коронавируса, победить болезнь смогли 6 894 285 человек.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, выявляют тяжелые последствия, добавил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Среди них – тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы. Всего на данный момент от COVID-19 лечатся 1 миллион 94 тысячи пациентов, добавил Мурашко.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что нужно наращивать темпы вакцинации в стране, но без административного давления.





Владимир Путин президент РФ Во многих регионах сейчас идет рост заражения. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы.

В настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19, а в стране созданы все условия для того, чтобы не возникало никаких препятствий для вакцинации, добавил Мишустин. Премьер-министр пояснил, что ревакцинация также позволит избежать негативного развития ситуации с COVID-19.