Ревакцинация позволит избежать негативного развития ситуации с COVID-19 – Мишустин

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Ревакцинация позволит не допустить негативного развития ситуации с COVID-19 в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация осложняется сезоном распространения гриппа. Сейчас это особенно важно", – сказал Мишустин, добавив, что нужно максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих.

Премьер подчеркнул, что в регионах работает более 6,2 тысячи прививочных пунктов и почти столько же мобильных бригад. Кроме того, развернуто свыше 2 тысяч мобильных пунктов вакцинации.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала о важности ревакцинации от коронавируса. По ее словам, к повторной прививке от коронавируса нужно относиться серьезно. Можно ревакцинироваться "Спутником Лайт" – это однократная постановка вакцины, которая усилит защиту организма.