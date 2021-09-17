Вирусолог рассказала о важности ревакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала о важности ревакцинации от коронавируса.

По ее словам, ревакцинация необходима, к ней нужно относиться серьезно. Специалист уточнила, что вакцинироваться нужно через полгода после первой прививки.

"Мы еще не все знаем, мы еще не имеем достаточно статистических данных. И, для того чтобы себя обезопасить, каждый должен думать о том, есть ли у него защита. Защита – это, конечно, антитела", – приводит ее слова RT.

Карпова добавила, что можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". Она пояснила, что это однократная постановка вакцины, которая эффективна и которая усилит защиту организма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какой промежуток должен пройти между прививками от гриппа и COVID-19. По ее словам, между вакцинациями следует выждать месяц в качестве перерыва.

