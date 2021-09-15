Между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти месяц – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Она подчеркнула, что в России действует именно это правило. При этом те, кто переболел или привился от COVID-19 больше чем месяц назад, могут сделать прививку от гриппа без этого интервала.

Главный санитарный врач призвала опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. По ее словам, чтобы избежать этого, надо привиться.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов уже заявлял, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен пройти месяц.

По его словам, совмещать можно только прививки от гриппа и пневмококка, а с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Он добавил, что через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от коронавируса всем рекомендуется привиться от гриппа. Горелов уточнил, что оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь – ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.